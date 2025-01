Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Como, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha presentato la sfida contro i lombardi rispondendo a vari argomenti attuali che riguardano la sua squadra ma anche indirettamente il campionato italiano.

Quanto prenderà spunto dalla vittoria con il Milan?

"Il Como per essere una neopromossa è squadra che cerca di dominare il gioco, con tanti passaggi corti, aggressività in alto, sono chiavi che caratterizzano più squadre di alto livello che una neopromossa. Sappiamo che hanno tanti giocatori forti e sappiamo che non è una neopromossa come le altre, ha risorse per poter crescere tanto puntando negli anni prossimi magari all'Europa o addirittura allo Scudetto".

Sanchez gioca?

"Raramente do dettagli prima della partita, ancora non lo so".

Là davanti rientrerà Lucca che è capocannoniere ma anche senza la squadra ha fatto bene:

"Il detto dice che squadra che si vince non si cambia ma con l'Atalanta non abbiamo vinto. Sanchez e Thauvin hanno giocato per la prima volta insieme ma hanno giocato bene e sono stati anche intensi in campo, è un'opzione, così come è un'opzione la coppia Thauvin-Lucca. Thauvin giocherà, è il nostro capitano, ha sempre creato grattacapi ai nostri avversari, anche con l'Atalanta. Vedremo con quale coppia giocheremo o se ci saranno più elementi offensivi".

Il caso Okoye vi ha toccato in spogliatoio?

"Non ne abbiamo parlato, siamo concentrati sul Como, sono molto presente in spogliatoio, magari i ragazzi tra di loro poi ne hanno parlato ma non posso saperlo questo. Io sono l'allenatore e mi piace parlare di moduli, di calcio, di tattica. L'atmosfera è comunque molto buona, lo spirito di squadra c'è, stiamo lavorando in maniera diligente, con intensità. Quel che conta è che domani dobbiamo mettere in campo la parte migliore di noi".