Giornata di presentazione a Trigoria per Nemanja Matic, nuovo giocatore della Roma. Il serbo ex Manchester United conferma che la presenza di José Mourinho è stata determinante per la sua scelta: "Con Mourinho ci conosciamo bene e sono felice di ritrovarlo qui. Sono qui per lui, ma sono contento di far parte di questo grande club, è attrattivo per i calciatori e lo è stato per me. Sto cercando di battere Frank Lampard come giocatore con più presenze con Mourinho. Penso che la squadra abbia grandi giocatori di qualità con giovani che potranno essere importanti in futuro. Non vedo l'ora di iniziare. Roma è una sfida importante, la Serie A anche. Potevo rimanere in Premier, ma ho deciso di provare in Italia. Ci sono tanti club, è un grande campionato. Sono convinto di aver fatto la giusta scelta".