Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato anche del calendario, che a suo dire penalizzerebbe i giallorossi più di altre squadre: "Dobbiamo gestire gli impegni. Abbiamo tre difensori centrali in questo momento e dobbiamo gestire giocatori come Sanches e Dybala. Siamo stati anche sfortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica: c’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio e mi fa piacere che un bambino come Pagano ha giocato tre partite".