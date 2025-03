Buone notizie dal campo e brutte dall'infermeria per la Roma, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Paulo Dybala e Devyne Rensch. La Joya, uscita ieri in lacrime dall'Olimpico durante il match col Cagliari, in giornata si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero restano da valutare, ma secondo Sky Sport dovrebbe stare almeno un mese fuori e saltare così il derby. L'argentino potrebbe dunque essere recuperato per la sfida con l'Inter, in programma nel weekend del 26/27 aprile.

Da capire anche quanto resterà ai box il terzino olandese: l'ex Ajax ha rimediato una lesione dell'adduttore lungo sinistro.