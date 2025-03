"L'Inter resta la favorita per lo scudetto, anche dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta?". La domanda è rivolta a Claudio Ranieri, tecnico della Roma che ha ricevuto oggi il Premio Maestrelli per la terza volta in carriera. Incalzato dai cronisti presenti a margine dell'evento, l'allenatore giallorosso preferisce non sbilanciarsi sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend: "L'Inter era la favorita all'inizio, ma ora ci sono ventisette punti per tutti. Che vinca il migliore".