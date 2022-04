La Juventus comincia a guardare anche alla finale di Coppa Italia . Secondo quanto riportato da Tuttosport , al momento non destano preoccupazione le condizioni di Danilo e De Ligt , in panchina col Sassuolo ma che già col Venezia saranno al 100%. Contro i veneti dovrebbe esserci anche Arthur , che sta recuperando da un problema alla caviglia destra.

Salterà invece la gara Cuadrado, colpito dal riacutizzarsi di un dolore al tendine del pube. "In caso di segnali positivi potrebbe tornare a mettere minuti nelle gambe già a Marassi, altrimenti verrà tenuto in caldo per l’Inter - si legge sul quotidiano - Una partita che, inesorabilmente, guarderanno dal divano o al limite dalla tribuna i vari Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli e McKennie".