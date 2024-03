Primo punto per la Salernitana nella gestione di Fabio Liverani. La formazione granata riesce a strappare un pareggio in casa dell'Udinese nel primo match del sabato della 27esima giornata del campionato di Serie A. La sfida si chiude sull'1-1 con entrambe le reti che arrivano nel primo tempo, ed entrambe di pregevole fattura. Passano in vantaggio i campani con una bordata di Loum Tchaouna, la squadra di Gabriele Cioffi riagguanta il pari nel recupero con una rovesciata in area firmata da Hassane Kamara.

L'Udinese si ritrova in inferiorità numerica a metà del secondo tempo per l'espulsione di Festy Ebosele, ma la Salernitana non fa valere l'uomo in più anche se proprio poco prima della fine con Antonio Candreva sfiora il gol del colpaccio. Pari che nel complesso ha poca utilità per entrambe le squadre: la Salernitana va a quota 14 e rimane fanalino di coda del campionato, l'Udinese sale a 24.