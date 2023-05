Come annunciato nelle scorse ore, questa mattina la Lega Serie A ha svelato i tre nominati per il premio di 'best goal keeper', ovvero il miglior portiere del campionato 2022-23: si tratta di Michele Di Gregorio (Monza), Ivan Provedel (Lazio) e Lukasz Skorupski (Bologna).

Chi è il miglior portiere della stagione? ️#SerieATIM pic.twitter.com/uvPPeeVuTX — Lega Serie A (@SerieA) May 30, 2023