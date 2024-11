"Come ha detto il Mister dobbiamo tenere i piedi per terra. Il campionato è iniziato da dieci partite, è lunghissimo" ha detto con tranquillità Matteo Politano a DAZN dopo il ko incassato nel lunch match contro la squadra di Gasperini: "Oggi ce la siamo giocata, ma l'Atalanta ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra fortissima con giocatori eccezionali. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e avremo una settimana intera per preparare al meglio l'importante sfida contro l'Inter".

Proprio sul match contro i campioni d'Italia poi aggiunge:

"Domenica ci presentiamo da primi in classifica perché in queste giornate ce lo siamo meritati. Sicuramente non sarà la sconfitta di oggi a buttarci giù. Pensiamo a noi stessi, sappiamo di poter far meglio, ma siamo contenti per quello che stiamo creando come gruppo".