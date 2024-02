Massima pena per Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus - come riportato da Repubblica - è stato infatti squalificato per quattro anni per doping. Accolta la richiesta della Procura antidoping.

Il calciatore francese era risultato positivo al testosterone dopo il match Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, prima giornata del campionato di Serie A. A quasi 31 anni (li compirà il 15 marzo), la carriera del francese sembra dunque destinata a concludersi nel modo peggiore possibile.