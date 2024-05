Dopo il 3-3 casalingo incassato contro la Salernitana e la festa d'addio per l'ultima partita di Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli, l'allenatore rossonero ha parlato a Sky Sport, dove ha fatto un recap dei suoi cinque anni in rossonero, culminati con la vittoria dello scudetto del 2022: "Questi sono stati due giorni belli perché in questi cinque anni mi sono emozionato tantissimo. Ho dato tutto ma ho ricevuto tantissimo. Emozioni forti che è bello vivere. Finisce un percorso che ci ha dato tanto, credo che finisca nel momento giusto. Quindi solo gratitudine e riconoscenza nei confronti del club, dei giocatori, dei tifosi".

Sulle critiche degli ultimi mesi:

"Io credo che sia normale. Perché abbiamo alzato l'asticella, abbiamo vinto lo scudetto con la squadra più giovane di sempre e i tifosi del Milan son tornati a sognare ed essere ambiziosi. Purtroppo non siamo più riusciti a vincere e questo ha creato del malcontento. Io mi auguro solamente che tutto possa tornare ad essere canalizzato nella giusta direzione".

Era finito un ciclo?

"Sì. Io credo che abbiamo dato tutto, i giocatori hanno dato tutto. Il percorso è quello che avete visto. Quello che avevamo trovato e quello che lasciamo è completamente diverso e questa è la cosa più importante. Mi sono emozionato e credo che sia giusto così, onestamente".