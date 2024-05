Stefano Pioli, stando a quanto riferisce l'ANSA, avrebbe trovato l'accordo con il Milan per una risoluzione consensuale del contratto. L'allenatore saluterà il popolo rossonero sabato sera, in occasione dell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana. Secondo l'agenzia di stampa il comunicato ufficiale del Diavolo è atteso domani, alla vigilia della sfida con i campani, "probabilmente prima della conferenza stampa del tecnico annunciata per le ore 14.30".