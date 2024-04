Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, domani impegnato con la Roma per i quarti di finale di Europa League. Match che l'allenatore rossonero ha ampiamente presentato ai microfoni di Sky Sport, dove Pioli a proposito della competizione dice: "Alla fine arrivano sempre squadre di altissimo livello, è una competizione importante. Non è la Champions ma le squadre presenti sono molto forti; è un obiettivo molto prestigioso da affrontare con grande determinazione".