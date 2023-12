"Delusione sì, chiaramente. Volevamo dare continuità ai nostri risultati e questo ko è negativo per il campionato" ha detto in conferenza stampa un amareggiato Stefano Pioli dopo il ko di ieri sera incassato dal Milan in casa dell'Atalanta. "Fino all'espulsione di Calabria la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo giocato con energia, con generosità fino alla fine, poi l'espulsione ha cambiato un po' le carte in tavola... Prima recuperiamo i giocatori più soluzioni avremo. Dobbiamo trasformare la delusione di stasera in energia per mercoledì. Vogliamo a tutti i costi restare in Europa".

Sul momento:

"Sarei uscito dalla partita con un pareggio con sensazioni abbastanza positive, ma chiaro che con una sconfitta non può essere così. Se non troviamo continuità dei risultati chiaramente non possiamo pensare di recuperare le squadre davanti".