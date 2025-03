Intervistato da DAZN, Nahuel Estevez, centrocampista del Parma, non esita nell'individuare in Juan Sebastian Veron il suo giocatore di riferimento: "Sicuramente si, perché gioca nel mio ruolo e per noi argentini, e per tutto il calcio, sia un'icona. Io poi l'ho avuto come presidente all'Estudiantes, ho parlato tanto con lui e mi ha dato tanti consigli quando sono arrivato in Italia".

Il Parma ora è nelle mani di Cristian Chivu, che dopo gli anni alla guida delle giovanili dell'Inter è chiamato alla difficile impresa di salvare il club emiliano: "Con lui ho ricominciato a giocare, si vede che ha fatto una grandissima carriera e ha tantissima personalità. È arrivato da poco tempo, dobbiamo continuare a lavorare per imparare ciò che vuole e per migliorare costantemente".