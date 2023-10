Dopo il ko rimediato in casa della Roma, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il risultato, intervista durante la quale ha risposto anche sull'espulsione di D'Ambrosio: "Non commento gli episodi arbitrali, non l'ho nemmeno rivisto. Non so se c'era o no, ma sicuramente D'Ambrosio è andato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui, lui voleva cercare la palla, purtroppo succede. Sono arrabbiato se la prossima volta non ci va".