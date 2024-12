"Sento tutti i giorni Bove anche più volte al giorno, siamo felici che stia bene. Ci fa sentire la sua vicinanza e il suo calore, lo aspettiamo presto al campo. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo". Ha esordito così Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN prima di scendere in campo contro il Cagliari, match che la squadra toscana sta già disputando e che arriva dopo la difficile partita di domenica scorsa contro l'Inter rimandata per il brutto malore di Bove che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Kean in panchina per scelta tecnica?

"È una scelta dovuta ai tanti impegni, si gioca una gara ogni tre giorni e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Oggi partirà dalla panchina e se ci sarà bisogno sono sicuro che ci darà una grande mano".

Dietro ai tanti risultati positivi c'è l'equilibrio trovato?

"Al di là degli interpreti credo che sia l'atteggiamento di squadra a fare la differenza. I primi difensori devono essere gli attaccanti e lo stanno facendo in maniera perfetta. Ci si difende e si attacca insieme, la squadra lo fa nella maniera giusta. Non dobbiamo mai mancare in questo. Il Cagliari si difenderà, giocherà in ripartenza. Dovremo stare attenti, ma la squadra ha lavorato bene. Ci aspettiamo una partita di grande intensità".