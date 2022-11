Successo in rimonta per il Bologna di Thiago Motta che supera per 2-1 il Torino nel lunch match della 13esima giornata del campionato di Serie A. Al rigore trasformato da Sasa Lukic nel primo tempo per il vantaggio granata rispondono nella ripresa prima Riccardo Orsolini, poi Stefan Posch che al 73esimo trova la rete che vale il terzo successo consecutivo dei felsinei. Nel finale, Orsolini si divora il 3-1 mandando alto da zero metri il pallone servito con una giocata di alta classe da Marko Arnautovic, ma poco importa: il Bologna risale a quota 16 scavalcando il Sassuolo e portandosi a meno uno proprio dal Torino.