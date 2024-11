Alla vigilia di Monza-Milan, Alessandro Nesta ha citato il precedente di questo campionato contro un'altra big, l'Inter, spiegando la strategia tattica adottata: "Il coraggio cresce coi risultati, se sei ultimo in classifica... - la premessa dell'ex difensore -. Deve essere un nostro marchio di fabbrica. In alcune partite abbiamo deciso noi di giocare più basso, è successo con l'Inter: ho pensato che non potevamo ad andarli a prendere forte perché non avevamo né le gambe né eravamo coordinati col pressing".