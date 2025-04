"Lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra". E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto oggi David Neres, presso il Pineta Grande Hospital, dopo il problema muscolare che lo ha obbligato a saltare Monza-Napoli. Un bel guaio per Antonio Conte, che rischia di perdere il brasiliano per un po' di tempo nel momento in cui il duello scudetto con l'Inter si sta facendo sempre più avvincente.