Intervistato da DAZN, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha così commentato il 2-1 rifilato questa sera alla Roma allo Stadio Maradona: "Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all'ultimo della panchina. Poi sono partite complicate, ma chi è entrato ha dimostrato che la partita la stava giocando già in panchina. Questa è una qualità fondamentale della nostra squadra, non porti tutti a questa intensità se non hai tutti dentro il lavoro quotidiano, tutti vogliosi di giocare col compagno e non di giocare per rubargli il posto".