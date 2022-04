Al termine del match pareggiato per 1-1 contro la Roma, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine del pareggio rimediato contro la Roma: “Pareggio che scontenta tutti? Più o meno è così, nel secondo tempo abbiamo fatto a tratti bene a tratti malino. Abbiamo avuto di fronte una grande squadra che poi ha fatto vedere di avere forza. Non palleggiavamo, e qui hanno vantaggio i più fisici strutturalmente. Avendo messo quelli freschi, mi aspettavo qualcosa in più. Sogno scudetto svanito? Fino a che c’è la matematica, dobbiamo avere un atteggiamento corretto. Poi è chiaro che diventa un po’ più difficile visti gli ultimi risultati. Un punto nelle ultime due partite non è un ruolino di chi vuole vincere lo scudetto”.