Chiusa la sessione di mercato estiva, la Lega Serie A ha aggiornato la rosa delle società e soprattutto pubblicato le liste comunicate dalle varie società. Nel Napoli si registrano indicazioni importanti considerando diverse trattative in uscita saltate. Quella più prevedibile è l'assenza di Victor Osimhen, fuori dalla lista dei 25 dopo la mancata partenza e il contestuale arrivo in Campania di Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda Mario Rui e Folorunsho, dei due c'è stato posto solo per uno ed al momento risulta in lista Serie A il centrocampista che sperava di finire alla Lazio. Ovviamente il Napoli ha potuto inserire 'solo' 23 giocatori e non 25 perché dei 4 slot del settore giovanile ne ha potuti occupare solo due con Zerbin e Contini ma va aggiunto Rafa Marin inserito invece come Under 22.