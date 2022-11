Non si ferma il Napoli che nell'anticipo del sabato della 15esima giornata di Serie A centra la sua tredicesima vittoria nonché l'undicesima di fila in campionato. Vittima degli azzurri al Maradona l'Udinese di Sottil, che va sotto di tre gol con le firme di Osimhen al 15', Zielinski al 31' ed Elmas al 58', poi si sveglia quando ormai è troppo tardi e accorcia il divario con Nestorovski al 79' e Samardzic all'82'. Finisce 3-2 per la squadra di Spalletti, sempre più prima a quota 41 punti, momentaneamente a più 11 sulla Lazio e sul Milan secondi.