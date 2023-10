Piove sul bagnato in casa di Rudi Garcia, che dopo il brutto e deludente avvio stagionale con il suo Napoli perde il pezzo più prezioso della sua rosa: "Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra - si legge sul sito ufficiale del club partenopeo -. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center". Secondo le prime stime si aggirano intorno ad un mese le tempistiche di recupero.

Da valutare, più in avanti, dunque la presenza del nigeriano per la sfida contro l'Inter, in programma per il 3 dicembre al Maradona.