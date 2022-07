Dopo l'ufficialità dei giorni scorsi, è arrivato anche il momento delle presentazioni. Il neo-acquisto del Napoli, Kim Min-Jae si è presentato ques'oggi alla piazza. Di seguito alcuni passi della conferenza di presentazione tenutasi a Castel di Sangro. "Sono contento di essere qui, dell’interesse che ha mostrato subito il Napoli. Mi sono già adattato ed ambientato in questo nuovo contesto, faccio del mio meglio per inserirmi in questa nuova squadra. Koulibaly è un giocatore internazionale, insostituibile, io non lo sostituisco e nessuno può farlo, ma farò del mio massimo per giocare al meglio" le sue prime parole.