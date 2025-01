Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus. Puntate a qualcosa di più della qualificazione in Champions? "La nostra attenzione è rivolta alla prossima partita. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, considerando che a inizio stagione, dopo un anno difficile, tutto questo sembrava impossibile. Essere tornati competitivi in così poco tempo è la prova del grande lavoro svolto dal gruppo. Adesso ci troviamo al primo posto e ce lo godiamo, ma il campionato è ancora lungo e ci aspettano tante sfide. Affronteremo ogni partita con lo stesso impegno, poi vedremo dove saremo."