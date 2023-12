Durante la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto parlando dello scudetto vinto e di un progetto che sta cercando di realizzare: "Stiamo lavorando per un film di 4 ore su quello che Napoli ha vissuto per lo scudetto - le parole riportate da TMW -. Vogliamo regalare quest'esperienza speriamo ripetibile, ma non si può vincere sempre, se non con imbrogli. Ci vogliono condizioni per vincere che siano sempre le stesse.

Lo stesso vale per i calciatori, subentra appagamento, frustrazione. Ci sono poi anche gli avversari che si rinforzano. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po' di fortuna che ci vuole sempre".