Al termine della sfida contro la Roma, Antonio Conte, allenatore del Napoli che si è ripreso la vetta della classifica dopo il successo sui giallorossi, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport come ha studiato l'avvicinamento al match: "Prima della partita ci siamo visti quarti in classifica e non era semplice. Contro una squadra che dopo il cambio di allenatore aveva grandi motivazioni ho visto una prova matura da parte della mia squadra, al di là dei patemi d'animo che ci siamo creati dopo il vantaggio e che potevamo gestire meglio. Prima della partita avevo detto chiaramente, anche ai ragazzi, di non guardare la classifica ma solo noi stessi per cercare di migliorare in quello a cui stiamo lavorando da tre mesi e mezzo, perché dobbiamo fare degli step in cui dobbiamo alzare il livello da tutti i punti di vista".