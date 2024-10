Il Napoli è primo in classifica e la felicità per la squadra di Antonio Conte è legittima, ma la stagione è ancora lunga e quindi bisogna tenere i piedi per terra. Questo è il messaggio che il portiere partenopeo Elia Caprille lancia in un'intervista a Radio CRC: "Sicuramente ci dà consapevolezza ma la stagione è lunga, il campionato non finisce oggi e non ci facciamo prendere dall’entusiasmo: sappiamo di dover lavorare tanto, poi a maggio vedremo".