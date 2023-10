Dopo la vittoria contro il Cagliari, José Mourinho si è presentato a DAZN per commentare la vittoria. Durante l'intervista ai microfoni dell'emittente satellitare, l'allenatore della Roma ha fatto il punto sulle condizioni di Paulo Dybala: "Non sono ottimista, io mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami, però io mi fido molto dell'esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul corpo. E Paulo non è ottimista".

Ha parlato con lui?

"Gli ho chiesto la stessa cosa che avete chiesto voi a me. Per i dettagli medici aspettiamo gli esami, anche loro penso che vorranno parlare quando avranno controllato tutto. Io ho fatto solo una semplice domanda al giocatore e niente".