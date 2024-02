L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha analizzato così ai microfoni di DAZN il match vinto stasera per 4-2 contro il Monza: "Oggi è stato emozionante tutto. E' stato bello vedere i ragazzi che ci credevano prima della partita, sapevamo di affrontare una squadra molto forte e motivata. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa sotto tutti punti di vista, dedico la vittoria al nostro presidente che sarebbe stato felice di vedere i ragazzi lottare così contro il suo ex Milan. Dobbiamo continuare così, mantenere i piedi per terra e proseguire nel nostro percorso di crescita".

Galliani ha detto che le aspettative si sono alzate troppo.

"Io sono sempre d'accordo col dottor Galliani. Era felice ed emozionato, nello spogliatoio abbiamo fatto festa. A volte la gente è un po' pessimista, ma va dato valore a quanto stiamo facendo in un anno e mezzo. L'anno scorso eravamo una neopromossa, in un anno e mezzo abbiamo battuto Inter, Napoli, Juventus e Milan. I ragazzi stanno facendo qualcosa di storico".

Come sta Di Gregorio e cosa ci dice di Valentin Carboni?

"Michele ha preso un bel colpo alla testa, ma a fine partita era felicissimo per la partita e per Sorrentino. Penso che Valentin possa arrivare molto lontano: ha grandi qualità tecniche, fisiche e mentali. Ha fatto un grande percorso e stravedo per lui".