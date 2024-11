Il Componente della CAN Elenito Di Liberatore è stato ospite della nuova puntata di "Open VAR" in onda su Dazn, dove ha commentato alcuni episodi controversi delle ultime partite.

Riguardo all'episodio di Monza-Milan, in cui è stato annullato un gol ai brianzoli per un fallo precedente alla rete di Mota, Di Liberatore ha dichiarato: "Si è trattato di un contatto leggero e l'arbitro ha deciso di non convalidare il gol. Ci sono due errori, ma dal campo: il primo è che il contatto era lieve e non andava sanzionato. Poi c'è l'errore del timing: se avessero fischiato nel momento in cui è avvenuto il contatto, si sarebbe parlato di un fallo erroneamente sanzionato, ma avendo dilatato il tempo, abbiamo costruito questa situazione. Il VAR in questo caso non può intervenire, perché c'era un minimo di contatto."

Passando a Fiorentina-Lecce, dove è stato annullato un gol ai giallorossi, ha aggiunto: "Qui ci sono altri elementi di discussione: siamo in prossimità dell'area di rigore e la comunicazione dell'arbitro denota lucidità. L’arbitro aspetta perché qualcosa potrebbe accadere. Poi torna indietro e fischia il fallo. Il timing è utile solo quando può facilitare l'intervento del VAR."

Infine, riguardo al gol annullato a Davis in Udinese-Juve, ha affermato: "Anche in questo caso hanno atteso in maniera corretta. L'episodio è stato letto in modo coerente."