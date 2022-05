Adriano Galliani, ad del Monza appena promosso in Serie A, si proietta subito verso la prossima stagione in massima serie: "Pensare ad un Monza-Milan in campionato l'anno prossimo è un sogno incredibile. I miei figli mi hanno chiesto di battere l'Inter e non il Milan, ma questo è un altro discorso (ride, ndr)", le sue parole a Sky Sport.