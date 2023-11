Piove sul bagnato in casa Milan. L’ultimo a fermarsi è stato Malick Thiaw, durante la partita con il Borussia Dortmund di martedì. Come spiegato ieri dal club rossonero in una nota ufficiale, gli esami ai quali è stato sottoposto il tedesco hanno "evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni". E si sa: quando l'infortunio è tendineo, i tempi si dilatano in maniera notevole.

La Gazzetta dello Sport parla addirittura di rischio intervento chirurgico per riparare il danno: almeno 2 mesi di stop, che diventerebbero ancora di più in caso fosse necessaria l'operazione.