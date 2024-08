Tegola in casa Milan. Dopo il deludente debutto stagionale con il Torino, i rossoneri incassano un'altra brutta notizia: si ferma Alvaro Morata. Lo spagnolo, secondo le prime indiscrezioni, è vittima di un problema muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni.

Quali sono i tempi di recupero? Da quanto filtra, circa 20 giorni di stop per la punta ex Atletico Madrid, che era sceso in campo sabato sera nonostante una piccola contrattura poi diventata evidentemente qualcosa di più serio. Niente Parma e niente Lazio per Morata, che spera di tornare a disposizione dopo la sosta. Valutazioni più precise verranno fatte dopo ulteriori esami strumentali.