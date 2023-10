Sospiro di sollievo per Ruben Loftus-Cheek e per il Milan. Per il centrocampista inglese si temeva il peggio, invece l'infortunio è meno grave del previsto. Secondo quanto comunicato dal club rossonero, per l'ex Chelsea si tratta di "evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria". Salterà sicuramente il Borussia Dortmund e poi la trasferta col Genoa, ma dovrebbe tornerà a disposizione di Pioli già per dopo la sosta nazionali.