Primo in classifica alla seconda sosta stagionale, il Milan si gode il momento senza avere in testa l'obbligo di arrivare al traguardo davanti a tutti a maggio. A dirlo è Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri: "Io ho in mente che il Milan deve essere in Champions League sempre, basta. Altri obiettivi non ne ho - le sue parole a Sky Sport -. Mi dice: 'le piace vincere lo scudetto?' Sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Questo è come ragiono io. Da questo punto di vista essere primi è un passo in quella direzione. Poi devo dire che altre partite come quella di sabato scorso mettono a repentaglio le mie coronarie, per il resto abbiamo fatto delle belle partite in questo periodo".

Dietro il Diavolo c'è l'Inter, a -2 nonostante il derby stravinto 5-1: "C’è il ritorno, ci sarà Milan-Inter e ci andrò perché non è trasferta . Non sono andato ad Inter-Milan perché era trasferta, ma andrò a Milan-Inter e sono sicuro che faremo molto bene", ha concluso Scaroni.