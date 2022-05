Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN commenta il successo contro la Fiorentina e il primo posto in classifica: "Abbiamo giocato, lottato. Siamo stati costantemente pericolosi, abbiamo subito poco - ha detto, come ripreso da TMW -. È un altro passo in avanti, siamo soddisfatti e siamo felici di aver soddisfatto i tifosi. San Siro è stato spettacolare".

Come ha vissuto il gol di Leao?

"Come una liberazione. Chiaro che abbiamo avuto parecchie occasioni. Abbiamo avuto la mentalità giusta, lavorando da squadra prendendoci i nostri rischi. Quando le partite sono così sul filo del rasoio c'è sempre un po' di tensione e questa energia la sentiamo man mano che le partite vanno avanti. Bravi i ragazzi che stanno superando step importanti, acquisisendo consapevolezza e sapendo soffrire".