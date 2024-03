Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina: "Se ci sentiamo i più forti in Italia in questo momento? Non credo che siamo i più forti ma ci stiamo avvicinando a un livello molto alto e con continuità. C'è stato un periodo lungo in cui dovevamo conoscerci bene, dove la fase difensiva non era all'altezza per vari motivi.

Negli ultimi 3 mesi abbiamo cambiato marcia e atteggiamento, c'è disponibilità e volontà ad essere squadra senza palla. Ci sono cose che possiamo far meglio, come il gol preso stasera dal niente con una disattenzione. Questo ci servirà per migliorare".kwu però si è meritato l'occasione e sono contento per lui, all'inizio ha faticato", ha concluso.