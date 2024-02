Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta, in programma domani a San Siro: "Domani è molto importante per la classifica, per tornare a vincere dopo il ko di Monza, è molto importante perché sotto di noi continuano a far punti. Noi, l'Inter e l'Atalanta siamo le squadre che nelle ultime 10 giornate abbiamo fatto più punti", le parole raccolte da TMW.

Perché l'Atalanta è più favorita del Milan in Europa League?

"Quando mi avete fatto quella domanda lì noi dovevamo ancora superare il turno precedente, ora ce la giochiamo anche noi come l'Atalanta, il Leverkusen, il Liverpool... Tutte le squadre vogliono vincere l'Europa League e anche noi".

Come sta la squadra?

"Dopo le partite dell'Europa League faremo sempre conferenza stampa prima dell'allenamento così non vi posso dire niente... Oggi faremo prove di formazione più certa. Kalulu sta bene, completerà la settimana di lavoro con la squadra. Tomori sta meglio, ma è un pochettino più indietro di Kalulu. Stiamo recuperando tutti gli effettivi. Calabria sta bene".

Come sta l'Atalanta?

"Sono in palla, ci hanno già sconfitto due volte, ci prepareremo bene con l'allenamento di oggi".

Cosa cambia con la partita al giovedì?

"Fa differenza con la Champions al martedì o al mercoledì, come con la partita di domani: l'Atalanta ha avuto una settimana pulita. Domani è una partita importante per la nostra classifica".

Perché turnover a Monza?

"Vi continuo a ripetere che vogliamo essere protagonisti in entrambe le competizione. Credo che abbiamo una rosa forte, credo che le scelte di Monza fossero quelle giuste per la condizione dei giocatori. Formazione migliore a Rennes? Giroud non ha giocato, Loftus-Cheek non ha giocato... Domani schiererò la formazione migliore in base a come stanno i giocatori".

Come commenti le date del calendario per le prossime partite?

"Mi era stato proposto di giocare lunedì col Monza, ma siccome avevamo due partite casalinghe abbiamo preferito avere un giorno in più per il ritorno col Rennes. Ci era stato proposto di giocare lunedì con l'Empoli e non abbiamo accettato, ma non sapevo che avremmo giocato alle 15. Il club parla con chi deve parlare e lo continuerà a fare nelle sedi opportune".