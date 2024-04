La settima vittoria di fila ottenuta in tutte le competizioni dal Milan battendo il Lecce non può che far felice Stefano Pioli, che però non si lascia andare all'esaltazione: "Questo mese e mezzo dirà tanto della nostra stagione - ha sottolineato a DAZN il tecnico rossonero -. I tifosi hanno sofferto con noi, ma non ci hanno mai lasciato soli. Dobbiamo approfittare di questo entusiasmo, arriviamo bene a questo rush finale, ma conta la prossima e sappiamo che i giudizi cambiano velocemente. Arrivare secondi in campionato e in fondo in Europa League sarebbe qualcosa di importante. La nostra motivazione, dobbiamo impegnarci tanto. Ci aspettano partite difficili, dobbiamo alzare il nostro livello".