Come ha fatto a trasmettere questo coraggio alla squadra?

"Il coraggio deriva dalle nostre esperienze e dalle nostre prestazioni. Anche se vai sotto ma senti di stare bene in campo, credi molto di più nelle tue qualità e hai spirito fino alla fine. Abbiamo superato tanti gradini e abbiamo gli ultimi due da superare. Prepariamo al meglio la prossima gara, quello che conta poi è l'esito finale".

Ha ruotato molto i giocatori: una prova per domenica?

"Vedremo. All'andata con l'Atalanta abbiamo giocato una delle partite migliori del campionato. Si tratta di una squadra forte, sia come singoli che come collettivo. vedremo che caratteristiche mettere in campo per affrontare al meglio questo avversario".

Atalanta e Sassuolo, due gare importanti nel passato: può essere la chiusura di un cerchio?

"Determineranno il piazzamento finale. Questo Milan è nato nel 5-0 con l'Atalanta, ma lì io ei dirigenti abbiamo capito cosa fare per far crescere questa squadra. Abbiamo imparato tanto e speriamo di finire al meglio questo campionato".