Gli esami clinici a cui è stato sottoposto oggi Ismael Bennacer hanno confermato quelli effettuati in Algeria: il centrocampista del Milan ha rimediato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana - fa sapere il club rossonero - verrà effettuata una rivalutazione specialistica, al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale.

Le tempistiche non sono state ancora definite, ma l'ex Empoli tornerà in campo non prima di gennaio 2025, dovendo stare forzatamente ai box per i prossimi 3-4 mesi.