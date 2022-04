Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che da poco si era rivisto trai convocati di Pioli, deve fermarsi di nuovo. Dopo aver saltato in extremis il match di domenica scorsa contro il Torino, l'attaccante sarà costretto a dare forfait anche per le prossime sfide dei rossoneri, quelle con Genoa e Inter in Coppa Italia. Ibra sovvre di un sovraccarico al ginocchio e per guarire serve una terapia di 10 giorni. In dubbio anche per la sfida di Roma con la Lazio del weekend del 23/24 aprile. A riferirelo è SkySport24.