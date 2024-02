Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn prima del calcio d'avvio della sfida di Monza: "Oggi la verità è che stiamo bene. Abbiamo vinto 6 o 7 partite su 9, non si vede tanto che stiamo bene perché l'Inter fa ancora meglio, ma diamo tutto per essere più vicini a loro fino ad aprile. 700 gare con i club? Sono orgoglioso, mi sento bene e sono pronto sempre per entrare nella partita se il mister ha bisogno. Futuro? Penso a questa stagione, a vincere qualcosa e a fare il meglio in campionato".