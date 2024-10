Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi dapprima sulla lotta al vertice. Il Napoli fa paura? "C'è tanto da giocare e ci sono tante squadre forti, che vogliono il nostro stesso obiettivo. Ovvio che il Napoli abbia il vantaggio di non avere le coppe europee. Hanno un allenatore molto forte e una squadra molto forte. Non gli sto creando pressione, perché è la verità: il Napoli è un grandissimo candidato allo Scudetto".