Tammy Abraham, nuovo attaccante del Milan, è stato presentato quest'oggi presso la sede rossonera. Nel corso della conferenza stampa, è stato ricordato come i rossoneri non avessero un centravanti inglese dai tempi di Mark Hateley, rimasto nel mito del club per un gran gol segnato in un derby contro l'Inter nella stagione 1984-85 col quale regalò la vittoria alla sua squadra dopo diverse partite di digiuno, situazione che il Milan sta vivendo attualmente visti gli ultimi sei scontri coi nerazzurri nei quali il Diavolo è sempre uscito battuto.

L'ex Roma, posto di fronte al precedente storico, garantisce che farà il possibile per emulare il suo connazionale: "Ho veramente guardato i risultati degli ultimi 4-5 anni e osservato i vari componenti. Per me è bellissimo essere qui in questo momento, spero di potercela fare. Darò il 100% perché la testa e il cuore sono qui e voglio il meglio per questa squadra. Spero di diventare una leggenda come quella citata".