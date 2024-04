Al termine del derby vinto 1-0 proprio grazie a un suo gol, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha esultato sventolando una bandiera anti-Lazio (biancoceleste con un topo nero nel centro). La procura ha già acquisito i video dell'episodio e l'accusa sarebbe quella di violazione dell'art. 4 del codice di giustizia sportiva, che fa riferimento al dovere di tenere una condotta generale rigorosamente ispirata "ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Il difensore si è già parzialmente scusato: "Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa", per quanto abbia sottolineato che si sia trattato comunque di un episodio goliardico. Per il calciatore potrebbe arrivare una multa o un turno di squalifica.

Dell'episodio del derby con Mancini e la bandiera anti-Lazio ha parlato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, è in atto una verifica", ha detto il numero uno del calcio a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo.