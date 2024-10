Torna alla sconfitta il Milan di Fonseca che dopo la vittoria con l'Udinese e il match rinviato di Bologna incassa un altro ko interno contro il Napoli di Antonio Conte. Tre punti che permettono agli azzurri una prima mini fuga nella lunga corsa scudetto infiammatasi. Piccolo tuffo nel passato per la ritrovata coppia Lukaku-Conte, tornati ad esultare insieme sotto il cielo di San Siro: è proprio il belga ad aprire il match nell'immediato avvio gara con una pallone servito egregiamente da Anguissa che Big Rom spara all'angolino di destra, tiro sul quale nulla può Mike Maignan. Kvaratskhelia trova il raddoppio sul finale del primo tempo dopo un bello spunto personale, gol che apre l'intervallo con il doppio vantaggio degli ospiti. Nella ripresa Alvaro Morata prova a riaprire la gara, ma lo spagnolo è in fuorigioco e il VAR riporta il risultato sul 2-0. Risultato che non varia fino al triplice fischio: il Napoli supera i rossoneri 2-0 e si porta momentaneamente a +7 dall'Inter.